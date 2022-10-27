Video Yaşam Yalova’da kontrolden çıkan iş makinesi apartmana daldı | Video
Yalova’da kontrolden çıkan iş makinesi apartmana daldı | Video

Yalova’da kontrolden çıkan iş makinesi apartmana daldı | Video

27.10.2022 | 14:41

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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan iş makinası bir sitenin apartmana girdi.

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Alınan bilgiye göre, Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi Metin Aslan Caddesi'nde seyreden kepçe, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir siteye ait apartmana çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmaz apartmanda ve iş makinesinde maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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