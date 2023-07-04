Video Yaşam Yeğeninin saldırısından "ölü" numarası yaparak kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Yeğeninin saldırısından

Yeğeninin saldırısından "ölü" numarası yaparak kurtuldu! O anlar kamerada | Video

04.07.2023 | 13:25

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde yeğeninin saldırısına uğrayan dayı, ölü numarası yaparak kurtulurken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü saat 14.00 sıralarından meydana geldi. Ablasının defini sonrası dayı Faki Abi (52) ile yeğeni S.T. arasından bir süredir sözlü tartışma yaşanıyordu. Son olarak yapılan telefon görüşmesinde dayı ile yeğeninin arasındaki tartışma daha da sertleşti. Tartışma sonrası anneannesi ve dayısının yaşadığı eve gelen yeğen S.T., balkonun penceresinden içeri girerek dayısını darp etti. Dayısını camekân diye tabir edilen pencere bölmesinde sıkıştıran yeğen, daha sonra dayısının boğazını sıktı. Bu saldırından ölü numarası yaparak kurtulan dayı Abi, daha sonra darp raporu aldığını ve yeğeninden şikayetçi olduğunu söyledi. Abi, yeğeninin sadece kendisini değil, aynı zamanda anneannesini de darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan arbede, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

"İKİMİZİ DARP ETTİKTEN SONRA EVDEN AYRILDI"
Konuyla ilgili konuşan Faki Abi isimli dayı, ablasının ölümünün ardından cenazenin nereye defnedileceği konusunda yeğenleriyle aralarında bir süredir tartışmaların yaşandığını belirtti. Geçtiğimiz cumartesi günü telefonla annesini ararken kendisinin cevap verdiğini ve aralarında sözlü bir tartışmanın çıktığını anlatan Abi, "Telefon görüşmesi bittikten 5 dakika sonra eve geliyor. Burada ilk olarak annemle konuşuyor. Daha sonra pencereden içeri giriyor. Beni ve annemi darp ediyor. Benim boğazımdan tutarak pencereden aşağı sarktı. Annem bizi ayırmaya çalışırken kolunu annemin göğsüne vuruyor. İkimizi darp ettikten sonra evden ayrılıyor" dedi.

"BAYILMA NUMARASI YAPTIM"
Yeğeninin boğazını sıktığı esnada bayılma numarası yaptığını dile getiren Abi, bu şekilde yeğenin saldırısından kurtulduğunu söyledi. Abi, yeğeninden davacı olduğunu kaydetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Baharat poşeti içine uyuşturucu sakladılar: 1 tutuklama | Video 00:45
Baharat poşeti içine uyuşturucu sakladılar: 1 tutuklama | Video 04.07.2023 | 13:38
İzmir’de 5 kişinin öldüğü ’makas’ kazasında sürücüye tepki: Bir aileyi yok etti | Video 05:46
İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücüye tepki: "Bir aileyi yok etti" | Video 04.07.2023 | 14:04
Yeğeninin saldırısından ölü numarası yaparak kurtuldu! O anlar kamerada | Video 04:13
Yeğeninin saldırısından "ölü" numarası yaparak kurtuldu! O anlar kamerada | Video 04.07.2023 | 13:25
Yeğeninin saldırısından ‘ölü’ numarası yaparak kurtuldu... O anlar kamerada | Video 04:13
Yeğeninin saldırısından ‘ölü' numarası yaparak kurtuldu... O anlar kamerada | Video 04.07.2023 | 13:26
1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın tutuklanan sürücüsü cipini suçladı | Video 03:08
1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın tutuklanan sürücüsü cipini suçladı | Video 04.07.2023 | 12:24
Uzmanından LGS tercihi yapacak öğrencilere uyarı | Video 04:40
Uzmanından LGS tercihi yapacak öğrencilere uyarı | Video 04.07.2023 | 12:25
Tarlada çalışan traktöre giren yılan korku dolu anlar yaşattı | Video 00:11
Tarlada çalışan traktöre giren yılan korku dolu anlar yaşattı | Video 04.07.2023 | 12:24
Son Dakika: Gaziantep’te çocuk bezi fabrikasında yangın | Video 01:22
Son Dakika: Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasında yangın | Video 04.07.2023 | 12:16
Ankara’da ‘Hayalet iz’ operasyonu... MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp dolandırdılar | Video 00:58
Ankara’da ‘Hayalet iz’ operasyonu... MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp dolandırdılar | Video 04.07.2023 | 11:56
Sahilde yatan aileye ateş açıp çocuğu öldürdü! ’Çok alkollüydüm, hatırlamıyorum’ dedi | Video 01:34
Sahilde yatan aileye ateş açıp çocuğu öldürdü! 'Çok alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi | Video 04.07.2023 | 11:52
Sürücü belgesi olmayan motosikletli ’U’ dönüşü yapan otomobile çarptı! O anlar kamerada | Video 02:10
Sürücü belgesi olmayan motosikletli 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı! O anlar kamerada | Video 04.07.2023 | 11:50
Yolcu dolu belediye otobüsü alev alev böyle yandı | Video 00:35
Yolcu dolu belediye otobüsü alev alev böyle yandı | Video 04.07.2023 | 11:45
Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı | Video 00:53
Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı | Video 04.07.2023 | 10:49
Reçel yaparken evi yakıyordu | Video 03:55
Reçel yaparken evi yakıyordu | Video 04.07.2023 | 10:57
Düğüne geç kalanlara ilginç ceza! Su dolu oluğa attılar | Video 02:14
Düğüne geç kalanlara ilginç ceza! Su dolu oluğa attılar | Video 04.07.2023 | 10:56
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video 04:04
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video 04.07.2023 | 10:10
Gönen’de kaybolan Korhan Berzeg’in komşuları endişeli | Video 04:07
Gönen'de kaybolan Korhan Berzeg'in komşuları endişeli | Video 04.07.2023 | 09:59
Trafikte akıl almaz olay kamerada: Siniri krizi geçirip minibüsün direksiyonunu kırdı | Video 01:31
Trafikte akıl almaz olay kamerada: Siniri krizi geçirip minibüsün direksiyonunu kırdı | Video 04.07.2023 | 10:06
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. kattan aşağı ’örümcek adam’ gibi böyle indi | Video 01:50
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. kattan aşağı 'örümcek adam' gibi böyle indi | Video 04.07.2023 | 10:01
Otomobil kaputunda mahsur kalan kedi için seferber oldular | Video 05:35
Otomobil kaputunda mahsur kalan kedi için seferber oldular | Video 04.07.2023 | 09:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA