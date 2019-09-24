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Canevim 16. bölüm tek parça izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim 16. son bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlandığı her gün reyting rekorları kırmayı başaran dizinin son bölümünde, Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Dizinin 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Canevim 16. bölüm izle başlıklı haberimiz ile tek parça ve full halinde seyredebilirler. Öte yandan, Canevim 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Canevim 16. son bölüm ve 17. bölüm fragmanı hemen izle

Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir. Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar. Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?

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Canevim 16. bölüm tek parça izle
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