ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim 16. son bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlandığı her gün reyting rekorları kırmayı başaran dizinin son bölümünde, Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Dizinin 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Canevim 16. bölüm izle başlıklı haberimiz ile tek parça ve full halinde seyredebilirler. Öte yandan, Canevim 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Canevim 16. son bölüm ve 17. bölüm fragmanı hemen izle