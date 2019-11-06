ABD'li dergiden bir yalan haber daha... Foreign Policy Dergisi'nden Türkiye ile ilgili nükleer silah yalanı!

Foreign Policy Dergisi'nden Türkiye'nin nükleer silah sahibi olma peşinde olduğu ile ilgili yalan bir haber daha yayınladı. Foreign Policy Dergisi ve Batı basını daha önce de Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı yalanını haberleştirerek bir skandala da imza atmıştı.