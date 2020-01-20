Web TV Dünya Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu

Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu

20.01.2020 | 18:06

Fransa’da bir göstericiyi etkisiz hale getirip kelepçeleyerek darp eden bir polis memurları eylemciden şikayetçi oldu.

Fransa'da "Sarı Yelekliler" eyleminde yaşanan polis şiddeti gündem oldu. Başkent Paris'te 1 yıldan uzun süredir her devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde polis bir eylemciyi darp ederken, diğer 2 polis ise yanında bekledi. Cumartesi günü yaşanan olayda elleri kelepçeli şekilde darp edilip yüzü kanlar içinde kalan göstericinin görüntüleri Fransa'da tepkilere neden oldu.

Eylemcinin şiddet gören başka bir eylemciyi korumaya çalışması üzerine polisin hedefi olduğu öğrenildi. Öğrenci olduğu öğrenilen eylemcinin gözaltındayken doktor kontrolünden geçtiği, vücudunda birçok morluk ve yaraların meydana geldiği ve 4 gün "iş göremezlik" raporu aldığı belirtildi.
Fransa'da eleştiri yağmuruna tutulan söz konusunu memurların dövdükleri eylemci hakkında "polis memuruna şiddet uygulama" sebebiyle şikayetçi olduğu ve eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis memurlarının ifadesinde ise eylemcinin söz konusu memurların yüzüne tükürdüğü ve AIDS hastası olduğunu söylediği iddia edildi. Konu ile alakalı polis yönetiminin soruşturma başlattığı bildirilirken şiddete maruz kalan eylemcinin henüz şikayetçi olup olmadığı açıklanmadı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet 01:13
Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan skandal manşet 20.01.2020 | 18:47
Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu 00:24
Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu 20.01.2020 | 18:06
Çok su içtikleri için her yıl 10 binden fazla deveyi katleden Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası! 00:45
Çok su içtikleri için her yıl 10 binden fazla deveyi katleden Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası! 20.01.2020 | 16:10
Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı? 03:34
Libya’da kalıcı barış sağlanacak mı? 20.01.2020 | 14:05
Berlin'de Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı 03:18
Berlin'de Libya Konferansı Bildirgesi açıklandı 20.01.2020 | 08:56
Merkel: Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık 14:39
Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" 19.01.2020 | 22:06
Berlin'deki tarihi Libya Zirvesi başladı! 03:59
Berlin'deki tarihi Libya Zirvesi başladı! 19.01.2020 | 17:17
Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'da Libya'daki tarafları ateşkese çağırdık 04:13
Rusya Devlet Başkanı Putin "İstanbul'da Libya'daki tarafları ateşkese çağırdık" 19.01.2020 | 15:32
Başkan Erdoğan'dan açıklama Siyasi çözüm için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir 03:29
Başkan Erdoğan'dan açıklama "Siyasi çözüm için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir" 19.01.2020 | 15:29
Anadolu Ajansı Kahire bürosundaki polis işgali devam ediyor 00:50
Anadolu Ajansı Kahire bürosundaki polis işgali devam ediyor 19.01.2020 | 15:14
Berlin'deki tarihi zirveden barış kararı çıkacak mı? Libya'da kalıcı ateşkes mümkün mü? 12:45
Berlin'deki tarihi zirveden barış kararı çıkacak mı? Libya'da kalıcı ateşkes mümkün mü? 19.01.2020 | 12:26
Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski'ye karşılama! 02:18
Antalyaspor'un yeni transferi Lukas Podolski'ye karşılama! 19.01.2020 | 12:04
Her yıl 10 binden fazla deveyi çok su içtikleri için katleden Avustralyalıların su içen koala sevgisi kamerada! 00:28
Her yıl 10 binden fazla deveyi çok su içtikleri için katleden Avustralyalıların su içen koala sevgisi kamerada! 19.01.2020 | 09:53
Berlin’de tarihi gün! Libya'da siyasi çözüm için liderler Berlin Zirvesi'nde 01:46
Berlin’de tarihi gün! Libya'da siyasi çözüm için liderler Berlin Zirvesi'nde 19.01.2020 | 09:43
Washington-Tahran hattındaki son durum ne? 05:07
Washington-Tahran hattındaki son durum ne? 18.01.2020 | 16:43
Somali’deki saldırının perde arkasında ne var? 04:00
Somali’deki saldırının perde arkasında ne var? 18.01.2020 | 15:55
Somali'de Türklere bombalı saldırı 09:41
Somali'de Türklere bombalı saldırı 18.01.2020 | 13:54
Fobes'tan Bin Zated hakkında çarpıcı makale! 02:03
Fobes'tan Bin Zated hakkında çarpıcı makale! 17.01.2020 | 16:16
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş Hafter açıklaması Söz verdi 03:31
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş Hafter açıklaması "Söz verdi" 17.01.2020 | 12:17
Darbeci Hafter, Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı ile görüştü 02:04
Darbeci Hafter, Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı ile görüştü 17.01.2020 | 12:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN