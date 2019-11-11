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Hong Kong'ta korkunç görüntüler! Birini vurdular, diğerini diri diri yaktılar...

11.11.2019 | 20:05

Olayların önüne geçilemediği Hong Kong'ta sokaklar savaş alanına döndü. Bir polis göstericiyi silahla vurdu. Başka bir noktada ise eylemciler Çin yanlısı kişiyi diri diri yaktı.

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