Hong Kong'ta korkunç görüntüler! Birini vurdular, diğerini diri diri yaktılar...
Olayların önüne geçilemediği Hong Kong'ta sokaklar savaş alanına döndü. Bir polis göstericiyi silahla vurdu. Başka bir noktada ise eylemciler Çin yanlısı kişiyi diri diri yaktı.
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