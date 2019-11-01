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Japonya'da tarihi eser alevlere teslim oldu

01.11.2019 | 15:39

Japonya'nın Okinawa Ada'sında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Shuri Kalesi, Çarşamba gecesi yerel saatle 02.30 sularında alevlere teslim oldu. Bölgede bulunan Naha İtfaiye Departmanı, saat 02.40'ta ulaştığı belirtilen acil yangın çağrısı ile yangına müdahale etti. Saatler süren çaba ile kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken, kalenin ana bölümü ve bir ek binanın tamamen kül olduğu açıklandı. Yangının kalenin ana bölümünde başladığı tahmin edilirken, kesin nedeni ise henüz bilinmiyor.

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