Web TV Dünya Kanada’da silahlı saldırı

Kanada’da silahlı saldırı

08.01.2020 | 18:19

Kanada'nın başkenti Ottava'da yapılan silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Kanada'nın başkenti Ottava'da yerel saatle 07.30 sularında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Şehir merkezindeki Gilmour Street'te gerçekleşen olayda çok sayıda yaralı olduğunu belirtiliyor. Polis, olay yerinden uzak durulması konusunda çağrılarını sürdürüyor.

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