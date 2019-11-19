Sular altında kalan İtalya'nın tarihi kenti Venedik'te turistler alışverişe böyle devam ettiler...
İtalya'nın tarihi kenti Venedik, son 53 yılın en büyük gelgitine tanıklık etti. Meydanlar ve caddeler su altında kaldı. Ancak turistler bu duruma aldırış etmedi. Hatta sel onları lüks alışveriş merakına bile engel olmadı.
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