The Simpsons Kobe Bryant kehaneti ile gündemde

NBA’in efsane oyuncusu Kobe Bryant, ABD’de meydana gelen helikopter kazası neticesinde feci şekilde can verdi. Spor ve özellikle basketbol dünyasını yasa boğan ölümün ardından, kaza ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yıllar önce Kobe Bryant’ın helikopter kazasında öleceği yönündeki paylaşımın sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından dünya, şimdi de ünlü çizgi film The Simpsons’ın Kobe Bryant kehanetini konuşmaya başladı. İddiaya göre, uzun bir süre önce yayımlanan Simpsonlar çizgi filminde Kobe’nin öleceği mesajı verildi. Üstelik, hem Kobe Bryant ismi çizgi filmde kullanıldı, hem de helikopter kazasına yer verildi!