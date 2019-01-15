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Trump, Beyaz Saray’a 300 hamburger sipariş etti

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapatılması sebebiyle yemek hizmetlerinin aksaması sonucu, Beyaz Saray’da düzenlenen bir program için dışarıdan hamburger ve pizza sipariş etti. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Duvarı krizi yüzünden hükümetin kapatılması sebebiyle yemek hizmetlerinin aksaması sonucu Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’da Clemson Tigers futbol kulübü oyuncuları için düzenlenen programa dışarıdan hamburger ve pizza sipariş etti. Trump, "Kapatılma sebebi ile dışarıdan, parasını benim ödediğim, Amerikan hazır yiyecekleri söyledik. Pizzalarımız var. 300 tane hamburgerimiz ve bolca patates kızartmamız" dedi.

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Trump, Beyaz Saray’a 300 hamburger sipariş etti
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