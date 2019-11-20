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Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar Hollanda'da gözaltına alındı

20.11.2019 | 10:11

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar Hollanda'da gözaltına alındı. DEAŞ'lı iki kadın terörist mahkemeye sevk edildi. Hollanda savcılığı Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki kadın DEAŞ'lı teröristin Amsterdam'da gözaltına alındığını açıkladı.

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