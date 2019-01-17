İstanbul Avcılar’da yolcu minibüsü dehşeti kamerada!

Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe giden 61 yaşındaki Nuriye Demir isimli kadın kaldırımdan yolun karşısına geçiyordu. Bu sırada Esenyurt Avcılar arasında çalışan 34 M 5480 plakalı yolcu minibüsü hızla sokağa girdi. Bir anda minibüs ile karşı karşıya kalan Demir, kaçamadı ve minibüs kendisine çarptı. Metrelerce ileriye savrulan kadına ilk yardımı çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın gelen ambulans ile yakınlarda bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.



Kazanın yaşandığı yerde esnaf olan bir vatandaş dükkanını açtığı sırada kazaya karışan minibüsü gördüğünü ifade ederek, "Dükkanı açarken gördüm minibüsün orada olduğunu. Söylenenlere göre minibüs çarpmış. Minibüsler oraya hızlı dönüyor, sıkıntı oluyor" dedi.



"Minibüsler hızlı geçiyor, can güvenliğimizi tehlikeye atıyor"

Geçerken olaya denk geldiğini söyleyen Mehmet isimli bir vatandaş ise, minibüsün bir kadına çarptığını duyduklarını kaydederek, "Zaten yıllardır burada minibüsçüler korna çalıyor korna çalınmaz tabelası olmasına rağmen. Hızlı geçilmemesi lazım hızlı geçiyorlar. Çarparken hızlıymış kadını 3-4 metre ileriye atmış zaten anında durmamış. Sola doğru dönerken yayayı görmemiş yol vermemiş yayaya. Sürekli zaten minibüsler buradan hızlı bir şekilde geçiyor. Can güvenliğimizi riske atıyor" diye konuştu. Ara sokaklarda minibüslerin hızlı gittiğini söyleyen Faruk Polat ise, "Sürekli nüfus arttığı için trafikte artıyor. Arabalar sağlı sollu park ederken sıkıntı oluyor. Durdukları zaman. Ben tam olarak olayı görmedim ambulansın geldiğini gördüm. Çok kalabalık olmuştu ben çok müdahale etmek istemedim o yüzden" şeklinde konuştu.



Yolcu minibüsü yaşlı kadına çarptığı o dehşet anları kamerada

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Nuriye Demir'in yolun karşısına geçmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise sokağa hızla giren minibüsün kadına çarpması ve ileriye savurması görülüyor.