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İstanbul Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarına Fenerbahçe taraftarlarından şişeli, kemerli saldırı

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi’nde şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarlara Fenerbahçeli taraftarlar şişe ve kemer ile saldırdı. Saldır anı ise kameralara yansıdı.

Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluklarını kutladıkları esnada bir gurup Fenerbahçeli taraftarların saldırısına uğradılar. Bağdat Cadddesi'nde araçları ile şampiyonluk turu atan sarı- kırmızılı taraftarlar şişe ve kemerlerle Fenerbahçeli taraftarların saldırısına uğradılar. Fenerbahçeli taraftarların kemerli, şişeli saldırıları ise kameralara yansıdı. Bir taraftarın yoldan geçen araçları durdurarak şişe attığı bir taraftarın ise araçlara kemer ile vurduğu görüldü.


Öte yandan bir araya gelen Fenerbahçeli taraftarların yol keserek yürüyüş yaptıkları ve bu yürüyüş esnasında "futbol adam bıçaklamaktır" diye tezahürat tuttukları dikkat çekti.

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İstanbul Bağdat Caddesi’nde Galatasaray taraftarına Fenerbahçe taraftarlarından şişeli, kemerli saldırı
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