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İstanbul Beyoğlu'nda yeni yılın ilk saatlerinde mesai yapan motosikletli kurye yakıt tankerine çarptı!

İstanbul Beyoğlu’nda bir adrese sipariş götürmek için yola çıkan motosikletli kurye park halindeki yakıt tankerine çarparak ağır yaralandı. Yeni yılın ilk gününde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir adrese sipariş götürmek için yola çıkan motosikletli kurye, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir ettiği esnada emniyet şeridinde bulunan yakıt tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere fırlayan motosikletli kurye ağır şekilde yaralandı. İlk müdahaleyi kazayı görüp olay yerine gelen vatandaşlar yaptı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekini sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı motosikletli kuryeyi sedyeyle ambulansa bindirdi. Sağlık ekiplerinin ambulansta bir süre kalp masajı yaptığı yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. Kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


"Durumu ağırdı"
Kazayı gören görgü tanığı Adem Yavuz, "Ben kazayı geçerken gördüm. Durumu ağırdı. Yerde yatıyordu. Ambulans aldı götürdü" dedi.

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İstanbul Beyoğlu'nda yeni yılın ilk saatlerinde mesai yapan motosikletli kurye yakıt tankerine çarptı!
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