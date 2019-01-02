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Kayseri'de hakkında çıkartılan iğrenç dedikoduların intikamını satırla almaya çalışan kadın kamerada!

Kayseri'de iddiaya göre komşuları tarafından polise şikayet edilen 2 çocuk annesi Romanya uyruklu C. K., komşusu Fatma P.'nin çocukları ile yaşadığı evin kapısına satır ve bıçakla saldırdı. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357. Sokak Selçuklu Apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre eşi uzun yol şoförü olan C. K. komşuları ile hakkında konuşulduğu gerekçesi ile tartıştı. Tartışmadan sonra bina sakinleri C. K.'nin binadan çıkarılması için imza topladı. Kendisinin binadan çıkartılmak istendiği duyan C., bazı komşuları sözlü olarak tartıştı. Yaşanan olay karakolda son buldu. Komşuların davalık olduğu olayda savcılık takipsizlik kararı verdi. Aralık ayının başında yaşanan olayda ise C. K., komşusunu kızını iddiaya göre darp etti. Çocukları darp edilen aile can güvenliklerini sağlamak için binanın ve evin girişine güvenlik kamerası taktırdı. 28 Aralık'ta Rumen uyruklu kadın, bir üst kattaki ailenin yaşadığı evine çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hakaret ederek elinde satır ile defalarca kapıya vuran C. K., binaya gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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Kayseri'de hakkında çıkartılan iğrenç dedikoduların intikamını satırla almaya çalışan kadın kamerada!
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