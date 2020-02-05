Son dakika! İşte Sabiha Gökçen'de kaza yapan Pegasus uçağının yeni görüntüleri! | Video
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus firmasına ait bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken İstanbul valisi Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada 120 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bu gelişmeler yaşanırken uçağın pissten çıktığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçak sert bir şekilde yere iniyor ve ön iniş takımı bir anda yok oluyor. İşte dehşet verici o anlar...
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