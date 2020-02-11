Son dakika: Pegasus uçağında korku dolu anlar, kaptan pilot bilincini kaybetti | Video
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda son dakika gelişmesi yaşandı. Pegasus Havayolları'na ait Viyana - İstanbul seferini yapan yolçu uçağı havada kaptan pilotun bilincini kaybetmesi üzerine korku dolu anlar yaşadı ve acil iniş izni isteyerek ikinci kaptan pilot ile iniş yaptı. Edinilen son dakika bilgisine göre yaşanan olayda herhangi bir kaza yaşanmazken, yardımcı pilotun uçağı indirdiği anlar kameraya yansıdı.
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