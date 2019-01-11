Taksim Meydanı'nda birbirlerine giren sarı dolmuşçuları polis güçlükle ayırabildi!

İstanbul Taksim Meydanı'nda çalışan sarı dolmuş sürücüsü, önündeki başka bir sarı dolmuşa korna basınca olanlar oldu. Basılan korna sonrasında iki sürücü sinirlerine hakim olamayarak birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine sürücüler arasında kavga çıktı. Kavgaya tutuşan sürücüleri gören yolcular ve çevredeki vatandaşları kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı. Araya polislerin girmesiyle, sürücü dolmuşa binerek olay yerinden ayrılmak istedi. Tam bu sırada sinirlerine hakim olamayan sürücü aracın yoluna geçerek tekrar tartışmayı sürdürmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşın öfkeli sürücüyü yoldan çekmesi sonrası, diğer sürücünün ayrılmasıyla kavga sona erdi. Yaşanan bütün bu olay anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.