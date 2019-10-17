Web TV Haber YPG/PKK'lı terörist kadın kılığında kaçarken makyajlı olarak böyle yakalandı!

YPG/PKK'lı terörist kadın kılığında kaçarken makyajlı olarak böyle yakalandı!

17.10.2019 | 10:19

PKK/YPG'li teröristler makyaj yapıp kadın kılığında kaçarken böyle yakalandı. Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan PKK/YPG'li teröristler kadın elbiseleri giyerek ve kadın makyajı yapmış halde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaçarken yakalandılar.

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