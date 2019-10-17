YPG/PKK'lı terörist kadın kılığında kaçarken makyajlı olarak böyle yakalandı!

PKK/YPG'li teröristler makyaj yapıp kadın kılığında kaçarken böyle yakalandı. Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan PKK/YPG'li teröristler kadın elbiseleri giyerek ve kadın makyajı yapmış halde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaçarken yakalandılar.