Kuruluş Osman 3. Bölüm (4 Aralık 2019 Çarşamba) son fragmanı yayınlandı izle! İhanet cezasız kalmaz...

Çarşamba gecelerine damga vuran atv'nin yeni dizisi 'Kuruluş Osman' 4 Aralık 2019 Çarşamba (bugün) yayınlanacak 3. yeni bölümü ile yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! İşte Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı muhteşem savaş sahneleri ile olay olan Kuruluş Osman 3. Bölüm son fragmanı...