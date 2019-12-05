Kuruluş Osman 4. Bölüm (11 Aralık 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle!

atv'nin rekorlar kıran yeni dizisi Kuruluş Osman 4 Aralık 2019 Çarşamba gecesi yayınlanan 3. yeni bölümü ile yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi! Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı olduğu Kuruluş Osman'ın 11 Aralık 2019 Çarşamba akşamı yayınlanacak 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı...