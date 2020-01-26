Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'dan çok sert Göztepe maçı açıklaması

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ da maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Kocadağ yaptığı açıklamada, "Buradan MHK'ya ve bütün hakemlere sesleniyorum çünkü bizim için adaletli maç yöneten hakem görmedim. En iyisi de geldi, Türkiye'nin gururu denen hakem de geldi. Yapılanlar ortada. Başkanın, yönetim kurulunun hakkını nasıl ödeyecekler. Vicdanları nasıl el veriyor buna" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ, hakem kararlarına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.

İşte Beşiktaşlı yöneticinin açıklamaları:

"Göztepe'ye hayırlı olsun. Stat güzel olmuş. Bu stadın güzelliğiyle birlikte Göztepe, gelir anlamında da artış sağlayacak. Bunun sonucunda da saha içinde bugünkü gibi bir hakem çıkıp onlar için de bunları yapmaz umarım. Ne yazık ki Türk futboluna tabi bu oldu. Bizim de birkaç haftadır yaşadığımız sorunlar var. Beşiktaş için maddi manevi her şeyini veren bir başkan ve yönetim kurulu var. Maaşlarından, harçlıklarından artırıp Kartal Yuvaları'ndan alışveriş yapan, maçlara gelen taraftarlar var"

"ADALETLİ MAÇ YÖNETEN HAKEM GÖRMEDİM"

"Buradan MHK'ya ve bütün hakemlere sesleniyorum çünkü bizim için adaletli maç yöneten hakem görmedim. En iyisi de geldi, Türkiye'nin gururu denen hakem de geldi. Yapılanlar ortada. Başkanın, yönetim kurulunun hakkını nasıl ödeyecekler. Vicdanları nasıl el veriyor buna"

"VAR GELDİ YİNE MÜDAHALE EDİLMİYOR

"Bugünkü hakem kuralları bilmiyor. Hataları anlıyorum ama VAR geldi yine müdahale edilmiyor. Geçen hafta penaltıyı 'Niye vermediniz?' diyoruz. 'Gri' diyor. Bugün topu bize vermesi gerekiyor, rakibe veriyor ve gol yiyoruz.

"Ağlama, sızlama zaten yapmadık. Beşiktaş bu dakikadan sonra masaya yumruğunu vurup geçecek. Bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Oyunu kuranlara karşı gerekeni yaparız. Kural hatası için başvurumuzu yaparız. Öncelikle TFF, MHK ne yapacak kuralı bilmeyen hakem konusunda. Bizim maçlarımız gidip emekler heba olmaktan sonra... Sahanın içini de toparlayabilirsek çok daha iyi yerlere gider Türk sporu",

"AKLIMIZDA İSİMLER VAR"

"Bizim plan ve projemizde hoca değişikliği yoktu. Ama şu anda da plansız değiliz. Karar alırken de bir plan yapıldı. Bizim aklımızda isimler var. Son noktada bu durum hafta içi netleşecek"

"Şu an havlu etti denilebilir mi? Puanlar yakın ama gerçekçi olmak lazım biraz yarıştan uzaklaştık. Ama bizim kültürümüzde yarışı bırakmak yok"