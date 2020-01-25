Erman Toroğlu: Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar çok beğendim
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansını yorumlayan Toroğlu, "Fenerbahçe'yi ilk defa bu kadar çok beğendim. İlk 45 dakika çok iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.
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