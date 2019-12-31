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Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe'ye Zorlu göndermesi!

31.12.2019 | 22:20

A Spor'da Serkan Korkmaz yönetiminde yayınlanan ve Hıncal Uluç, Kemal Belgin ve Güven Taner'in konuk olarak katıldıkları 2019'un son 90'A programında sporun duayen yorumcuları gündemi değerlendirdi. Usta yazar Hıncal Uluç, programda Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Fenerbahçe şampiyon olur" yorumunda bulunan Hıncal Uluç sözlerine şöyle devam etti:

"Kadrosu zengin olduğu için değil, Zorlu toplantısı yerine oturduğu için. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Zorlu toplantısıyla ilgili bir satır açıklama yapmadı, MHK Başkanı bir satır açıklama yapmadı. Cuma günü basın toplantısı yapacakmış Zekeriya Alp. Neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Şu sorunun lütfen cevabını ver: Bu bir uygar toplantı ise, bu gizli saklı bir olay değilse neden TFF'nin resmi internet sitesinde yer almadı?"

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