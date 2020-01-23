Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Paulo Dybala...
İtalya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde evinde milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'yı konuk eden Juventus, sahadan Cristiano Ronaldo, Bentancur ve Bonucci'nin golleriyle 3-1 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Roma'nın tek golü ise Cengiz Ünder'den geldi. Juventus, karşılaşma öncesinde sakatlanarak sezonu kapatan Merih Demiral'ın stada geliş görüntülerini paylaştı. Arjantinli yıldız Dybala, koltuk değnekleriyle yürüyen Merih'i bir an olsun yalnız bırakmadı. İşte o görüntüler...
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