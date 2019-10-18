Sörloth'un tranferi için ipler Trabzonspor'da
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, başarılı performansını milli takımda da sürdürüyor. Sezon başında Crystal Palace'tan kiralanan Sörloth'un bonservisini almak için ipler bordo mavili takımın elinde.
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