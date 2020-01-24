Zeki Uzundurukan: Fatih Terim bunların hepsini hak etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basına açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. Cengiz, "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Diğer kurumlar karar alamaz. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Bayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı' yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu ve Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Fatih Terim bunların hepsini hak etti" dedi.
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