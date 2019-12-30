Araba kullanmayı öğrenen fareler görenleri şaşırtıyor!
Virginia'daki Richmond Üniversitesi'nden araştırmacılar, farelere küçük arabalarını nasıl sürüleceğini öğretti. Eğitin çalışmasında; yemek ödülü karşılığında eğitime alınan farelerin, kısa sürede içine konuldukları arabayı yiyeceğin bulunduğu yönlere doğru hareket ettirmeyi öğrendikleri görülüyor.
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