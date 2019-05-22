"Karaelmas" roketi 1500 metreyle Teknofest'te finale hazırlanıyor

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin sekretaryasını yaptığı Karaelmas Teknoloji Takımı, bu yıl gerçekleştirilen Teknofest yarışmasına adını yazdırdı. Daha küçük ebattaki roketlerle denemeler yaptıklarını belirten Koordinatör Öğretmen Tolunay Demirci, bin 500 metre yüksekliğe çıkması hedeflenen asıl roketi ise Tuz Gölü'nden fırlatacaklarını belirtti.

Demirci, fırlatılacak olan roketteki sensörlerin hava sıcaklığı, GPS verileri gibi bilgileri yer istasyonuna bildireceğini belirterek şöyle dedi:

"Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin sekretaryasını yaptığı Karaelmas Teknoloji Takımı'nın bu seneki Teknofest yarışmasına başvurduğu kategorilerden bir tanesi de roket kategorisidir. Alçak irtifa roket kategorisine başvurduk. BEÜ, Amasya Üniversitesi, Zonguldak Meslek Eğitim Merkezi'nden, Zonguldak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nden, İMKB Anadolu Lisesi'nden ve Fen Lisesi'nden öğrencilerimiz var. Birlikte roket tasarlıyorlar. Şu anda yarı finaldeyiz. Yarı finalde olmamız nedeniyle artık denemeler yapmamız gerekiyor. Bizim katıldığımız kategoride roketimiz bin 500 metreye çıkacak. Bin 500 metreye 4 kilogramlık faydalı yük bırakacak. Bu esnada oradaki bütün hava, GPS bilgilerini telemetri bilgilerini alacak. Yer istasyonuna bildirecek. Faydalı yükü bıraktıktan sonra kendi paraşütünü açacak ve yere inecek. Diğer kalan parçalar da kendi paraşütlerini açacaklar ve yere inecekler. Daha sonradan bunları toplayıp hakem heyetine götüreceğiz ve sonucu göreceğiz. Bununla ilgili yaptığımız denemeler var. Bu denemeleri Kozlu Sahili'nde yapıyoruz. Tabii ki gerçeğini Kozlu Sahili'nde atamadığımız için daha küçük ebatta roketler fırlatıyoruz. Burada olan öğrencilerle de çalışmaları devam ettiriyoruz. Roketin tasarımı, elektronik devrelerin tasarımı ve üretimi, yazılımı, mekanik herşeyi Zonguldak'ta yapılıyor. Türkiye'de bu roketi buralarda atmak yasak olduğundan buralarda atamıyoruz. Çünkü çok kuvvetli bir roket. Ancak Tuz Gölü'nde çok geniş ve boş bir arazide atılabiliyor. Biz genellikle Kozlu sahilinde amatör olan, atmasında sorun olmayan roketlerden faydalanıyoruz. Çaycuma'dan da çağrı aldık. Yakında da Çaycuma'ya gideceğiz. Atışlarımızın bir kısmını da orada yapacağız. Elektronik testlerimiz orada tamamlanacak. "