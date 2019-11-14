Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşünde uçakta önemli açıklamalar

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin detaylarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Kaplan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD dönüş yolunda Cumhurbaşkanlığı Uçağı'nda yaptığı önemli açıklamaları da aktardı.