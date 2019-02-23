Deniz Çakır hakkında takipsizlik kararı kaldırıldı! Oyuncu yargılanacak!

Deniz Çakır'a yine yargı yolu göründü. Bir alışveriş merkezinde başörtülü kızları taciz eden oyuncu Deniz Çakır hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Çakır savcıya ifade vermişti sorgusunun ardından özel hayatın gizliliğini ihlal ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarından yürütülen soruşturmada yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle oyuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Ancak mağdur başörtülü kızlar verilen takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği kararın kaldırılmasına hükmetti. Böylece savcılık Deniz Çakır hakkında yürütülen dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret suçunun yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan soruşturmaya devam edecek. Olayın yaşandığı kafenin 2 çalışanı da ifadelerinde Deniz Çakır'ı yalanlamıştı.