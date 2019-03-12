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Ekrem İmamoğlu başarısızlığını yüzüne vuran kadın seçmene hakaret etti

31 Mart seçimlerinden Millet İttifakı (CHP/HDP/İyi Parti ve Saadet Partisi) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kapalıçarşı'da kadın seçmene hakaret etti. CHP'nin aynı zamanda Beylikdüzü Belediye Başkanı da olan İmamoğlu, kadın seçmenin Beylikdüzü'ne yapılan hizmetleri beğenmemesini söylemesi üzerine seçmene hakaret etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet 31 Mart seçimleri kapsamında Kapalıçarşı'da ziyaretlerde bulundu. O esnada Kapalıçarşı'da bulunan vatandaşlarla selamlaşan İmamoğlu, kendisini eleştiren kadın seçmene hakaret etti.

"KAZANAMAYACAKSINIZ"

Aynı zaman CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu, kadın seçmenin "Beylikdüzü'nden sonra büyükşehir belediye başkan adaylığınız olmadı? Beylikdüzü'nü mahvettiniz. Geldiniz de Beylikdüzü'ne ne yaptınız? Bir taş üzerine taş mı koydunuz? Kazanamayacaksınız!" sözleri tepki gösterdi.

Kadın seçmenin sözlerine sinirlenen İmamoğlu "İyi ezberlemişsiniz" diyerek kadın seçmenin düşünce özgürlüğüne hakaret etti. Hiçe saydı. İşte sosyal medyada tepki çeken o diyalog...

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Ekrem İmamoğlu başarısızlığını yüzüne vuran kadın seçmene hakaret etti
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