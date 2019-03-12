Ekrem İmamoğlu başarısızlığını yüzüne vuran kadın seçmene hakaret etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet 31 Mart seçimleri kapsamında Kapalıçarşı'da ziyaretlerde bulundu. O esnada Kapalıçarşı'da bulunan vatandaşlarla selamlaşan İmamoğlu, kendisini eleştiren kadın seçmene hakaret etti.

"KAZANAMAYACAKSINIZ"

Aynı zaman CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı olan İmamoğlu, kadın seçmenin "Beylikdüzü'nden sonra büyükşehir belediye başkan adaylığınız olmadı? Beylikdüzü'nü mahvettiniz. Geldiniz de Beylikdüzü'ne ne yaptınız? Bir taş üzerine taş mı koydunuz? Kazanamayacaksınız!" sözleri tepki gösterdi.

Kadın seçmenin sözlerine sinirlenen İmamoğlu "İyi ezberlemişsiniz" diyerek kadın seçmenin düşünce özgürlüğüne hakaret etti. Hiçe saydı. İşte sosyal medyada tepki çeken o diyalog...