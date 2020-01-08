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İran'ın ABD'ye yanıtı piyasaları nasıl etkiledi? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç para?

08.01.2020 | 10:48

Altın fiyatlarında görülen hızlı yükselişle birlikte gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç para oldu? İran'lı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD saldırısında öldürülmesinin ardından İran'dan ABD'ye karşı misilleme saldırısı gerçekleştireceğiz açıklamasından kısa süre sonra gece saatlerinde İran'dan, ABD'nin Irak'taki üslerine saldırı gerçekleştirildi. İran'dan yapılan açıklamada ABD üslerine gerçekleştirilen saldırıda 80 ABD askerinin öldürüldüğü belirtildi. ABD Başkanı Trump ise saldırının ardından bugün kamuoyuna bir açıklama gerçekleştireceğini ifade etti. Dünyada bu gerginlik yaşanırken altın ve petrol fiyatlarının da artması bekleniyor. Konuyla ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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