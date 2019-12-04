NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Londra'da önemli açıklamalarda bulundu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Londra Bildirgesi ve NATO Zirve'sinde yapılan görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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