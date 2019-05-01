1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden çıkan ve Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarını taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen minibüse sürücüsü belirlenemeyen 45 HS 02 plakalı bir başka araç çarptı. Feci kazada 4 kişi olay yerinde ölürken, bir kişi de hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Araçlarda bulunan toplam 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.