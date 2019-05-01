Türkiye'nin en iyi haber sitesi

1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan çıkan işçileri taşıyan otobüs devrildi. Devrilen minibüse arkadan başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden çıkan ve Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarını taşıyan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen minibüse sürücüsü belirlenemeyen 45 HS 02 plakalı bir başka araç çarptı. Feci kazada 4 kişi olay yerinde ölürken, bir kişi de hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Araçlarda bulunan toplam 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN