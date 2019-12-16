7 yaşındaki Mert'in şırıngalı çikolatadan ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!
Türkiye'yi sarsan ölüm olayında flaş gelişme! 7 yaşındaki Mert'in okulunda şırıngalı çikolata yemeye çalışırken soluk borusuna kaçan plastik parça ile öldüğü olayın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı!
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