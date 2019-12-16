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Şırıngalı çikolatadan ölen Mert'in ailesi konuştu

16.12.2019 | 16:41

İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, Ankara'daki okulunun kantininden aldığı şırınga görünümlü çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonrasında yaşamını yitirmişti. Yaşanan olay sonrasında konuşan anne Şükran Köksal ve baba Faruk Köksal, suçu olan herkesin cezasını çekmesini istediklerini söyledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir ilkokulda birinci sınıf öğrencisi olan Mert Yağı Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken kapağın nefes borusuna kaçması sonrasında hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında konuşan baba Faruk Köksal, yaşanan olayla ilgili suçu olan herkesin cezasını çekmesini istediklerini belirterek, "Böyle zararlı maddeler satılmasın istiyoruz biz, başka evlatlarımız gitmesin, başka anneler babalar yanmasın" diye konuştu.


Okuldaki velilerin kantinde bazı ürünlerin satılmaması için uğraştıklarını kendisine söylediklerini aktaran Anne Şükran Köksal, "Zaten veliler diyor ki; 'Biz bayağıdır uğraşıyorduk kantinde bunlar satılmasın' diye ama müdür izin veriyormuş hepsine, müdür izin verdiği için kantinci diyor ki; 'Müdür izin verdi biz satıyoruz' diyor" ifadelerini kaydetti.

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