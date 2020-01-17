Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü makas terörüne 22 yıl hapis istemi

Beşiktaş'ta makas atarak ilerlediği sırada 4 kişinin ölümüne 10 kişinin yaralanmasına neden olan firari sürücü Yusuf Arıkboğa hakkında iddianame hazırlandı. Firari şüpheli Arıkboğa'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.