Bu da kardan doktor

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hayatı olumsuz yönde etkilerken karın tadını çıkaranlar doyasıya eğlendi. Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte binası girişine kardan doktor yaptı. Tıp Fakültesi öğrencilerin yaklaşık bir saat uğraşı sonunda yapılan kardan doktorun boynuna stetoskop takıldı. Fakülteye gelenlerin dikkatini çeken kardan doktorla öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Tatil öncesinde son sınavlara girecek olan öğrenciler stres atmak için kardan doktor yaptıklarını kaydetti. Sınava gelen arkadaşlarını güzel bir sürprizle karşıladıklarını ifade eden öğrenciler kardan doktor yapmak için harcadıkları sürenin sınava olumsuz yansımaması temennisinde bulundu.