İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla böyle döven şahısa kimse müdahale etmedi!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.
Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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