İstanbul'da vapur ve motorlarda sigara denetimi başladı!
İstanbul'da vapur ve yolcu motorlarında vatandaşların yoğun şikayetleri doğrultusunda; yasak kararına rağmen sigara içerek vatandaşları rahatsız edenler yönelik kontroller başlatıldı.
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