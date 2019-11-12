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İstanbul'da vapur ve motorlarda sigara denetimi başladı!

12.11.2019 | 12:28

İstanbul'da vapur ve yolcu motorlarında vatandaşların yoğun şikayetleri doğrultusunda; yasak kararına rağmen sigara içerek vatandaşları rahatsız edenler yönelik kontroller başlatıldı.

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