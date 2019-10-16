Web TV Yaşam Kamyonun çarptığı traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü

Kamyonun çarptığı traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü

16.10.2019 | 16:58

Denizli'nin Çal ilçesinde, kamyonun arkadan çarptığı traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü. Kazada kamyon sürücü de yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında, İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Değirmenderesi mevkisine gelen Ahmet Etli, yönetimindeki 20 NH 390 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Etli'nin kullandığı kamyon, önünde giden Ali Tokmak (52) yönetimindeki 20 NL 751 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrilirken traktör yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörde bulunan sürücü Tokmak, eşi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak'ın (70) öldüğünü belirledi. Yaralı kamyon sürücü Etli ise, ambulansla, Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:11
Kamyonun çarptığı traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü 16.10.2019 | 16:58
00:16
Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi 16.10.2019 | 15:43
05:07
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan özel yetenek sınavıyla ilgili açıklama 16.10.2019 | 15:29
01:56
Şule Çet davasında, sanıklar hakim karşısında 16.10.2019 | 15:19
02:25
Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle, rakiplerini böyle vurdu 16.10.2019 | 14:30
01:11
İstanbul Valiliğinden korkutan yangın! 16.10.2019 | 14:12
00:39
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı 16.10.2019 | 13:56
01:46
CHP Şişli ilçe binasında hareketli dakikalar 16.10.2019 | 12:16
00:20
Mersin'de Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını 16.10.2019 | 12:06
04:18
Şişli’de akıl almaz kaza! 16.10.2019 | 12:02
00:54
Kontrolden çıkan otomobilin öğrencilerin arasına daldığı kaza kamerada 16.10.2019 | 11:58
05:09
İstanbul Sultangazi'de işçilerin maaşını ödemeyen patron kayıplara karıştı 16.10.2019 | 10:34
01:31
Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor hayatını kaybetti 16.10.2019 | 10:37
07:02
Yüzen adalara vali tanıtımı 16.10.2019 | 10:15
04:18
İstanbul Marmara Otoyolunda Tır Kazası 16.10.2019 | 10:15
02:30
Meme kanseri belirtileri 16.10.2019 | 09:56
01:24
Ev sahibi yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü 16.10.2019 | 09:42
01:02
Motosikletli magandalar E-5 karayolunda makas atarak böyle terör estirdi 16.10.2019 | 09:27
02:37
İstanbul Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü otostop için yola çıkan liseli genci, böyle bıçakladı! 16.10.2019 | 09:27
01:07
İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı! 16.10.2019 | 09:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN