Karaman'da baba dehşeti... Tartıştığı öz oğlunu göğsünden bıçakladı!
Karaman'da alkollü olduğu öne sürülen Mustafa T. (53) tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçakladı. Ambulansta duran kalbi kaldırıldığı hastanede yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alındı. Baba Mustafa T. de gözaltına alındı.
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