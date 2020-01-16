Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? (16.01.2020)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ile fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi. Ocak ayının ortalarına gelinirken, Batı bölgelerinde zaman zaman yağış ile beraber kuru soğuklar etkisini hissettiriyor. Doğu'da ise birçok il, kar yağışına teslim olmuş durumda. Meteoroloji de, hafta ortasında gerek işlerine gerekse okullarına gidecek olan vatandaşlar için yayımladığı günlük hava durumu tahminlerine bir yenisini ekledi. Kuvvetli rüzgar ile beraber görülebilecek fırtına konusunda uyarıda bulunan MGM, aralarında Marmara'nın da bulunduğu çeşitli bölgeleri ve buralarda yaşayan vatandaşları uyardı. Öte yandan, bir uyarı da kar yağışı konusunda yapıldı.
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