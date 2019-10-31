Meteoroloji'den son dakika hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? İşte 31 Ekim perşembe hava durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu raporunda vatandaşlar gök gürültüsü ve sağanak yağışlara karşı uyarılıyor. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu dönemde hava sıcaklıklarının da düşmesi vatandaşları konu ile ilgili araştırmalar yapmaya itti. Sabah ve akşam saatlerinde farklı sıcaklık değerleri gösteren hava durumuna göre vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Yurdun geneline hakim olacak yağışlar sebebi ile sıcaklıkların düşeceği belirtilirken aynı zamanda en etkili günün ise Cuma olacağı raporda yer aldı.
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