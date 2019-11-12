Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sis uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin hava durumu uyarısı geldi. Kasım ayının ortalarına yaklaşılırken sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi vatandaşların 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt aramasına neden oluyor. Öyle ki, sabah saatlerinde gerek iş gerekse okul için yola çıkacak olan milyonlar, günlük hava durumu verilerine ulaşmak istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu doğrultuda, gün içinde beklediği hava durumu tahmin raporlarını açıklarken; aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için pus ve sis uyarısında bulundu. Sabah ve gece saatlerine dikkat çeken MGM, özellikle yola çıkacak olan vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
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