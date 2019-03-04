Son dakika hava durumu bilgilendirmesi: İstanbul'da bugün havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklandı. Yeni haftada vatandaşlar bu hafta yurtta hava durumunu araştırıyor. Geçen hafta yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili olmuş İstanbul'da da görülmüştü. Yeni hafta kar yağışının görülmeyecek ancak hava sıcaklıkları da artmayacak. Meteoroloji'nin 'İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıtı ise İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık 9 en düşük sıcaklık 4 olarak belirtildi. 4 Mart Pazartesi günü hava durumu detayları sizlerle...