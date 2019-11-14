Su yerine tuz ruhu içen lise öğrencisi tat alma duyusunu kaybedebilir

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su olduğunu düşünerek okul kantininden aldığı pet şişenin içindeki tuz ruhundan bir yudum aldıktan sonra tüküren lise öğrencisi Yusuf Bor?un (14) hastanedeki tedavisi sürüyor. Ömer Bor, doktorların oğlunun tat alma duyusunu kaybedebileceğinden şüphelendiğini, tedavisinin devam ettiğini belirtti.